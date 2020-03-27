國民黨立院黨團今天召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會，國民黨團書記長蔣萬安表示，國民黨團提出的修憲版本已經完成連署，包含下修公民權到18歲以及被選舉權到20歲，並在今天送案到立法院。國民黨團總召林為洲進一步表示，今天他就會向立法院長提出召開修憲委員會的朝野協商，啟動修憲審查程序。

國民黨團今天邀請多名年輕人來到記者會，分享他們對於選舉權與被選舉權下修的期望。21歲的文化大學政治系學生李怡宣說，在資訊爆炸的時代，年輕人比過去更具有獨立思考的能力，也樂於與家人、朋友討論政治議題，「我們希望有更多公民參與的權利，希望能增加國家競爭力。」18歲的元智大學社會暨政策科學系學生戴志穎說，過去有人懷疑年輕人不夠成熟，但是參與國家發展不該只是由成熟不成熟來決定，「我們從小就接受完整公民教育，經過校園幹部選舉的洗禮，我們年輕人準備好迎接國家的未來。」

國民黨主席、立委江啟臣認為，在網路時代，新興議題日新月異，年輕人在新興議題接收度、討論度、成熟度說不定都超越年長世代，他們不只有權利、也有責任參與國家社會的未來，讓他們在體制外透過陳情抗議的方式，倒不如讓他們成為代議士，為自己的權益捍衛。

江啟臣指出，民進黨過去口口聲聲說要下修參政年齡，但是到今天為止只有國民黨提出版本，希望執政黨回應人民訴求。

國民黨立委林奕華也說，其實在上一屆就有下修18歲的修憲案，身為多數黨的民進黨也沒有組成修憲委員會，所謂的支持年輕人就只是虛晃一招，希望民進黨不要因為擔憂其他的修憲案，阻擋了下修選舉權、被選舉權修憲案。

(中時 )