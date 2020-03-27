美國新冠肺炎（COVID-19）疫情確診人數爆增，到今天（27日）上午為止人數還在直線上升，累計已超過8萬5000人 ，超越大陸的81784人，躍居「世界第1」，包括紐約州、華盛頓州、加州、愛荷華州、路易斯安那州、得克薩斯州和佛羅里達等7個州，都陷入重大災難狀況，全美人人自危。從日前傳出一段美國居民囤積民生物品「把家變成超市」影片來看，就知道當地人對這怖疫情有多害怕，儼然作好長期抗疫的準備。

美國居民超誇張囤積民生用品。（圖／播攝自畫面）

美國居民超誇張囤積民生用品。（圖／播攝自畫面）

美國居民超誇張囤積民生用品。（圖／播攝自畫面）

美國居民超誇張囤積民生用品。（圖／播攝自畫面）

由於美國疫擴散快速，造成當地居民瘋狂搶購民生物資，日前流出一段美國居民「囤貨」影片，拍攝的人把家裡擺放物資的地方，全部掃了一遍，令人吃驚的是，舉凡客廳、廚房、浴室、房間、廁所、床上，衣櫃、冰箱，從地上到架上，幾乎每個角落都擺滿民生用品，整個家裡就像個小超市，數量之多撐個半年足足有餘。

從影片來來，這家人買的民生用品，應有盡有，飲料、油品、泡麵、衛生紙、衛浴用品，還有好幾箱的水果，生活所需物品，一應俱全，讓人看了瞠目結舌。

(中時電子報)