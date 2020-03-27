瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤表示，瑞銀的每日經濟活動追蹤顯示目前大陸主要電廠日均煤耗已回升至近幾年同期水準的90％以上，與之相對，工業企業的復工率也已回升至較高的水準，但部分行業產能利用率仍不高。

不過，大部分城市的交通擁堵延時指數仍遠低於以往正常水準；30個大中城市房地產日均銷售快速回升、目前在正常水準的60％左右，表明部分服務業和消費行業復工進度較慢。

根據瑞銀Evidence Lab近期獲得的百度地圖遷徙資料模型，可以追蹤觀測367個城市的每日城際人口流入流出規模，以及城內出行強度。近幾周，城際人口流動（即包括農民工，也包含商務和休閒旅行）正在穩步回升。主要勞動力輸出省份的每日人口流出規模已回升至接近去年同期水準，這也印證了復工率的進一步上行。

汪濤表示，對一線城市而言，儘管交通擁堵程度已和以往相當，但百度地圖城內出行強度指數顯示城內人口流動仍遠低於去年同期，進一步表明大城市居民的生活尚未完全恢復常態。

(旺報 )