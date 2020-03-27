3名外籍轉機旅客26日搭機從紐西蘭抵達桃園機場後，卻因禁令無法過境，而紐西蘭因鎖國也無法原機返回，3人受困機場進退兩難；所幸經協調後，3人27日上午獲准搭機離境。

據了解，英籍旅客Darnbrook Conor Lee及日籍旅客Kondo Shuhei 、Yamauchi Ao等3人26日搭乘紐西蘭航空班機，從奧克蘭飛抵桃園機場，原本打算分別轉機至大陸及日本，不過台灣已經禁止外籍人士過境轉機，而航空公司不但沒有告知，還讓3人登機，結果抵台後才得知無法轉機，想要返回紐西蘭，卻又因為該國早在19日起就封閉邊境，導致3人陷入卡在台灣進退不得、宛如電影《航站情緣》情節的窘境。

事發後紐西蘭航空立即致歉，並表示因奧克蘭機場地勤人員的嚴重疏失，導致3人受困台灣，所幸經協商後，中央流行疫情指揮中心27日上午指示移民署國境事務大隊，針對航空公司作業疏失裁罰，並要求盡速安排3名旅客轉機離境。

移民署及紐西蘭航空接獲指示後，立即安排2名日籍旅客，搭乘長榮航空BR132班機前往大阪；而英籍旅客原本要搭乘陸籍航空班機，不料遭到對方拒載，於是改搭長榮航空BR712班機前往上海，機票也由紐西蘭航空全額買單，以表達歉意。

(中時 )