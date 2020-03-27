總太地產（3056）每股擬配息3元，現金殖利率超過10％，今（27）日早盤再度爆量衝上漲停29.90元、大漲了2.70元；惟在獲利了結的賣壓下，漲停很快就打開，目前股價漲幅約在6％，成交量已衝破7,400張。

總太地產2019年營收為37.42億，年增40.62％，前三季EPS2.05元，預計近日公布2019年財報。

總太表示，目前線上銷售中的台中市北屯區大十期的「共好MELODY」預售案，總銷金額約20億元，銷售量已衝破九成；以及北屯區「聚作」預售案，總銷金額約65億元，目前銷售破五成。上述兩建案預計於2022年底、2023年首季陸續交屋入帳。

總太地產今年前2月因處分台中市北屯區土地，以及台中市北屯區「織築」、東區「東方紐約」等新成屋陸續交屋入帳，帶動營收高達12.54億元，大增近50倍。

法人表示，總太今年預計有台中「織築」、「東方紐約」及「總太2020」等三個完銷建案陸續入帳；其中，總銷金額達65億元的「總太2020」，力拼第四季、明年第一季跨年交屋，挹注2020年營收有機會上看40億元，營收與獲利可望超越去年。

(工商 )