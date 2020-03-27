永康警分局在永康國小前發現違規設攤業者。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

今明兩天是台南市271所國中小新生入學報到日，為避免出現防疫破口，台南市政府要求防疫期間補教業者不得在校門口發送傳單，更首度破天荒在教育局網頁建置補習班宣傳專區，不過，今早卻仍有少數業者不聽勸導，永康警分局在永康國小前發現違規設攤業者，「你不收，我幫你收！霸氣開罰！」當場依道路交通管理處罰條例第82條取締舉發，處行為人或其雇主新臺幣1200百元以上2400百元以下罰鍰。

防疫期間，市府憂心人潮聚集可能造成防疫缺口，因此，今年與兩大補教團體協商取得共識，不在校門口發放紙本傳單，更首度破天荒利用教育局建置的補習班宣傳專區，進行數位化招生宣傳。

儘管補教業有此共識，但仍有部分害群之馬照例到校園擺攤，永康分局員警一早在永康國小執行護童暨交通疏導勤務，發現有業者設攤，上前主動勸導離開，沒想到員警離開後，對方竟又趁機再度擺攤，員警接獲報案前來，直接取締開罰。

警方呼籲，配合政府防疫，雖然往年每年新生入學報到，校門口都可見補習班到學校門口密集宣傳的身影，但今年防疫重於一切，市府與兩大補教團體協商取得共識，不在校門口發放紙本傳單，改利用教育局建置的補習班宣傳專區，進行數位化招生宣傳，希望補教業者共同配合防疫措施，齊心防疫，若不聽勸導，分局絕對依法處理。

(中時 )