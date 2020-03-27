和大(1536)今天起實施庫藏股，也帶動股價盤中大漲8.8％，法人認為，除了去年基期較低，今年電動車出貨仍將成長，和大第2季起將隨著新項目初期開始貢獻，將加速營收回溫，今年EPS年增率上看4成以上。

受全球股市及車市降溫影響，和大2019年EPS僅2.55元，去年有美中貿易，今年又逢新冠疫情，和大股價從農曆年後120元附近，大跌到本周的65.9元，跌勢慘重。公司臨時董事會通過啟動庫藏股，今天起預計買回6,000張自家股票予以註銷。

法人近期報告指出，受疫情因素恐將影響交車進度，對於Tesla 2020年出貨台數50萬台有所疑慮，但仍看好出貨台數有年增率3成水準；而和大相較大陸Tesla的供應鏈，和大電動車的曝光度相對較高，另外還有歐系及美系的電動車系列零組件，汽車產業仍將朝節能省排趨勢前進，電動車長期成長性仍看好，和大走在綠能的前端是相當有利。

(時報資訊)