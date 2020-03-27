拯救疫情對經濟的巨大衝擊，美國祭出2兆美元刺激法案，Fed主席鮑威爾更喊話，聯準會還有許多貨幣工具，不會提前將解決方案用磬，使得儘管上周美國申請失業救濟金人數創高，但美股四大指數在政府力挽狂瀾下，四大指數齊揚，道瓊上漲1351.62點，帶動亞股今日全面跟漲，台股今開盤上漲71.54點，報在9807.9點，指數最高一度上漲逾200點，重新站回9900點大關，惟早盤過後漲勢略顯收斂，接近10:30時，漲幅回到約60點附近，反彈遇到月線反壓，台股近期儘管反彈明顯，惟在歐美疫情未見止血下，下跌風險仍在。

權值股今普遍開高，但早盤過後漲勢多略為收斂，也成為加權指數縮小的主因，台積電(2330)今早股價再跳空開高4元、報在284元，盤中漲幅壓回到0.5%左右，外資累計三個交易日以來共買超近5萬張，股王大立光(3008)開高震盪，盤中漲幅在1.5%~2%之間，鴻海(2317)開高後漲幅收斂，10:00時漲幅約0.5%，其餘權值股方面，聯發科(2454)開高震盪，盤中亦出現跌幅收斂到0.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)多方點火，漲幅分別達3.5%、4.5%，融資逆勢增加，NB代工股英業達(2356)、仁寶(2324)等漲幅也持穩在約1.5%。

先前因為有消息指稱5G iPhone恐延後發表，引發市場對蘋概股今年營運的擔憂，今有大立光、台積電以及鴻海等三大指標股的回穩下，今出現明顯止跌訊號，和碩(4938)攻上漲停，金像電(2386)連五紅大漲7%，股價創新高，華通(2313)亦走揚1.5%。

金融股今也提供大盤穩定支撐，各股展開一波跌深反彈，新光金(2888)法說過後，股價大漲，今漲幅一度逾4%，富邦金(2882)、開發金(2883)、中信金(2891)漲幅也逾1%，其餘華南金(2880)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、台新金(2887)等也均上漲逾1%。

分析師表示，新型冠狀病毒疫情持續在全球擴散，對實體經濟的傷害明顯擴大，美國Fed以寬鬆貨幣政策穩住金融市場，財政部所提出的2兆美元救濟方案則仍有待眾議院通過，預期在疫情得到緩解前，股市仍存有拉回的風險，台股近期反彈明顯，但下跌的風險仍在，投資以保守為宜。

(時報資訊)