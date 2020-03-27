瞎爆了！新冠肺炎重挫全台觀光旅宿業，政府下猛藥救市，但觀光局卻落漆，官版的「台灣旅宿網」更新慢不只半拍，竟列出已經結束營業的「台中亞緻大飯店」，甚至還有每晚4199元的報價、還能轉向訂房網頁，簡直是「幽靈訂房網」。

老牌飯店業者台北亞都麗緻旗下，經營超過13年的台中 亞緻大飯店因租金及農曆年後住房率下降等種種壓力，且不敵新冠肺 炎疫情衝擊、重創飯店營收，已於3月9日起停止營運，這是首家因疫情而熄燈的上市櫃飯店業者，新聞都有報。

台中亞緻謝幕已經半個月，不過觀光局似乎狀況外，在交通部過往針對擴大國旅秋冬遊補助的「台灣旅宿網」，竟然仍列出台中亞緻大飯店，更扯的是網站上還打出「每晚優惠 58％ OFF」，原價9900元現在只要4199元，不知道是哪來的報價。

「有夠落漆！」旅遊同業笑稱，旅宿業在這波疫情中受傷慘烈，暫時停業整修或乾脆關門會愈來愈多，觀光局「沒在更新，也看一下電視好嗎？」官版的台灣旅宿網有提供最新資訊的義務，拜託別再列「幽靈旅館」，給還「活著」的一點機會好嗎？

(中時 )