新冠肺炎疫情延燒，台灣防疫不敢大意，不過英國一對在台隔離的情侶，卻稱台灣的檢疫所住得像監獄，且沒熱水、食物又差。對此，兩性專家黃越綏直批，每天只付250元就可以包吃包住，其母還敢告洋狀，真的是「給臉不要臉的國際比賽。」

英國BBC報導，一對來自英國的情侶，3月初抵達台灣，因新冠肺炎疫情爆發，被告知必須進行居家疫檢14天，沒想到卻抱怨隔離所生活條件太差，就像在監獄一樣。

對此，黃越綏在臉書表示，每天只付台幣250元就可包吃包住，居然其母還敢告洋狀，抱怨環境惡劣比坐牢還難受，孰可忍孰不可忍，希望外交部能把實際情況並附照片回擊，以正視聽，順便也問BBC，英國政府在時下同樣的抗疫情況，是否也願意提供每日只支付7.5歐元的隔離住所，給沒有錢的外國人。

黃越綏痛批，最近世界除了新冠肺炎大流行外，「不遑多讓的大概就屬給臉不要臉的國際比賽」。黃越綏指出，台灣最令人感動的是人情味，不但國人不能恣意糟蹋，更絶不可因媚洋而忘了國格，沒錢就在自己國家當乞丐，幹麻要跑到國外給人添麻煩，「虧他們拿的還是大英帝國的護照，本應不落日結果現在卻落漆了。我認為她母親應該跟台灣道歉。」

(中時電子報)