4年前屏東吳姓男子不滿女友分手後另結新歡，他將毒品摻入四物雞湯讓她喝下後，趁對方昏迷加以性侵還拍下性愛照片傳給她論及婚嫁的男友，害她解除婚約，最高法院維持二審判決，考量他與受害人達成調解並獲得對方原諒，依加重強制性交罪判刑8年定讞。

2016年11月22日，吳男向前女友佯稱客人指定她服務，誘使她到2人共同經營的美睫店，他烹煮四物雞湯在盛裝給她的雞湯內，伺機摻入第四級毒品氯硝西泮，等到她藥效發作而感到昏沉之際，吳男假意攙扶她進入美睫店後方房間內加以性侵。

吳男還用前女友的手機用照相方式，拍下她私處及2人性交過程照片傳給她現任男友（偷拍部分判刑6月、可易科罰金），欲使她當時男友誤信她仍與自己交往，但因她男友察覺有異，聯絡她的家人前往美睫店接送她離開，再前往醫院抽血、檢驗尿液並報警處理。

高雄高分院認為吳的犯行造成被害人與其男友解除婚約，對她造成傷害，損害不小，考量他犯後否認犯行，雖曾對她表示歉意與賠償，但仍稱她是出於自願，其卸責之情昭然若揭，但因她希冀給予吳男改過自新之機會，將他判刑8年，案經上訴，最高法院駁回確定。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )