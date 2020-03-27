在席捲全球的新冠肺炎疫情威脅下，咳嗽令人膽戰心驚。美國警方說，一名女性威脅將散播新冠病毒，在賓州連鎖雜貨店對價值3.5萬美元（近106萬台幣）的各式商品咳嗽，導致格瑞迪超市（Gerrity's Supermarket）丟棄所有遭污染的商品。

據CNN新聞網26日報導，警方說，這名婦女蓄意污染食品，他們打算等她的心理衛生治療一結束，就提起恐怖威脅和大規模殺傷性武器的刑事訴訟。不過，官員說，儘管他們認為，她並沒有感染新冠肺炎，不過還是會想盡一切辦法，讓她接受檢測。

(中時電子報)