鮑起靜開罵英國政府。（圖／翻攝自臉書）

新冠肺炎疫情仍持續擴大，英國近日出現24小時內因肺炎過世人數超過百人，26日死亡人數共115人。影后鮑起靜最近到當地探望女兒，發現女兒發燒，醫院卻以「非緊密接觸者」為由，拒絕讓她入院，讓鮑起靜心疼開罵。

70歲的鮑起靜被封為亞視之母，其父是已故資深男星鮑方，弟弟鮑德熹還得過奧斯卡金像獎最佳攝影獎，近年鮑起靜曾演出電影《麥路人》。據香港媒體報導，她2月中拍完網劇《女法醫JD》後便飛往英國探視女兒，抵達英國後便居家隔離14日，期間愛女卻因生病發燒不退。

報導指出，鮑起靜女兒發燒了一個多月，但醫院拒收，稱她並非「緊密接觸者」就打發回家休養，幸好最後順利退燒，但鮑起靜仍相當火大，在臉書上咒罵英國政府：「那麽多人崇拜的大英帝國！請你不要這麼廢啦！到一個點了！救救你的人民！」有人關心發生什麼事，鮑起靜再回：「要你自生自滅呀！搞什麼X政府！」

(中時電子報)