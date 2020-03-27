新冠肺炎疫情升溫，台北市集中檢疫所預計下月3日啟用，台北市副市長黃珊珊27日指出，違反居家檢疫目前通報有8、9件，希望民眾不要以身試法，否則將採取強制集中檢疫並公布姓名，希望大家不要心存僥倖。

台北市防疫旅館今天增達6家上線，總房數有320間，4月3日會啟用「台北市集中檢疫所」，將安置違規趴趴走或居檢有困難民眾。

今早北市府晨會後，黃珊珊出面指出，違反居家檢疫民眾目前通報8、9件，里幹事正在調查，調閱監視器確認，情節像是拿外送、跑出檢疫房門等。

黃珊珊表示，待調查完畢，程序完備就會開罰，希望居家檢疫、隔離民眾不要以身試法，否則將採取強制集中檢疫，並公布姓名，希望大家不要心存僥倖。

她說，如果民眾不是故意，只是打開門放個垃圾，就被鄰居看見通報，所以需要進一步查證，但如果惡性重大、不聽勸告，就會考慮送集中檢疫所，就看情節輕重。

(中時 )