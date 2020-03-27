華航「隨身點心袋」提供組員在飯店有應急糧食可立即食用。（華航提供）

新冠病毒疫情持續於全球蔓延，華航感謝所有空勤同仁出勤飛航任務，讓身在海外的國人得以早日返國，也讓當前營運命脈的貨機得以繼續維持運能，即日起提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目前用在豪華商務艙的迷彩盥洗包重新包裝，提供給機師及空服員於派飛過夜班時使用。

「防疫暖心包」包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml，同時將依機組員需要，隨時提供防疫品補充。客艙內原備有醫療包，也增添隔離衣及N95口罩(並非一般所謂的「類N95口罩」)。

由於部分班機抵達目的地飯店時為非用餐時段，另也設計「隨身點心袋」提供飛航長程線機組員，「隨身點心袋」內備有果豆、麵包、素食泡麵(因各國皆有禁止攜帶肉類入境規定，因此泡麵僅能提供素食口味)、洋芋片、巧克力、餅乾及礦泉水等。「隨身點心袋」可提供組員在飯店有應急糧食可立即食用。

此外，華航外站津貼本就優於國內他航，機組員在住宿國外期間，可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，則備有訂餐資訊或由各地分公司協助訂餐。

華航加強防疫措施和保護機組員，全航線執勤時戴口罩及收餐時戴手套，亦開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡；即日起廣體客機更備有組員專用洗手間，強化防疫措施。另外，本公司恪遵民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員至外站後，安排專屬通道快速通關，並由專車接送至旅館，也要求組員在國外住宿期間不可外出。駐防時將提供每人一支電子溫度計量測體溫，做好自我健康控管。

正值防疫非常時期，華航提醒值勤組員需每日量體溫，務必在外站做好自我防護，並於任務結束後落實自我健康管理，以保護家人、旅客及其他機組員的健康安全。

(中時 )