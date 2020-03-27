因應新冠肺炎(COVID-19)在全球疫情持續升溫，為了有效防疫，多國都鼓勵在家上班(work from home, WFH)並停課，降低群聚。因此衍生遠距工作、遠距教學的大量需求。為了因疫情而必須待在家上課、上班的族群，蘋果(Apple Inc.)將提供旗下 Final Cut Pro X 以及 Logic Pro X 這兩大軟體 90 天免費試用，讓短期間有相關需求的民眾，不需要負擔購買軟體費用。

因新冠肺炎疫情，蘋果可說是全面動起來。除了在 App Store 限制非權威機構提交與 COVID-19 相關的應用程式(App)、Apple News 也製作了新冠肺炎的新聞專題，且針對 Apple Store 直營店員工提供無限期的新冠肺炎相關病假、也主動關閉大中華區以外的 Apple Store 來主動防疫。不僅如此，蘋果現在也開放 Final Cut Pro X 以及 Logic Pro X 可以免費使用 90 天，讓在家工作或上學的民眾，可以申請使用。

Final Cut Pro X 是蘋果旗下專業級的剪接軟體，擁有 360° 影片剪輯、動態圖像製作等新穎功能；而 Logic Pro X 則是音樂製作軟體，提供陣容強大的樂器聲音和效果，應付作曲、編曲、演奏、混音等需要。現在無論是新手上路、MV導演 還是專業音樂人，都可藉此機會為你的 Mac 下載上述兩款軟體的 90 日免費試用版。有需要的使用者前往下列網址填寫姓名以及 Email 即可申請，且先前登記過 30 日免費試用的用戶也可再次登記。優惠為期間限定，試用期結束將恢復原價(Final Cut Pro X價格NT$9990、Logic Pro X 則是NT$6590)。

針對想要試用 Final Cut Pro X 的使用者，蘋果特別在申請試用的網頁中列出了建議的 Mac 規格，包含建議要安裝 macOS 10.14.6 (含以上)版本的系統，4GB RAM 以上(要剪接 4K 影片建議要 8GB RAM，並建議要至少有 3.8GB 硬碟儲存空間等，可在申請網頁中查詢到更詳細的規格需求網頁連結。

(中時電子報)