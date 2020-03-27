G20允諾將啟動5兆美元經濟激勵方案，美國參議院通過2兆美元紓困振興法案，以及聯準會主席鮑爾保證央行仍有採取更多行動的政策空間，隔夜美股大漲，道瓊指數再度重返牛市，受此激勵，周五香港恆生指數開漲1.78%，為23768.41點，但目前漲幅縮小至0.66%。國企股(H股)開漲1.97%，目前漲0.93%。

(時報資訊)