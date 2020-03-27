《港股》美股大漲，恆指上揚0.66％ 11:082020/03/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 G20允諾將啟動5兆美元經濟激勵方案，美國參議院通過2兆美元紓困振興法案，以及聯準會主席鮑爾保證央行仍有採取更多行動的政策空間，隔夜美股大漲，道瓊指數再度重返牛市，受此激勵，周五香港恆生指數開漲1.78%，為23768.41點，但目前漲幅縮小至0.66%。國企股(H股)開漲1.97%，目前漲0.93%。 (時報資訊) #上揚 #美股大漲 #激勵 #開漲 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 發行巨災債券 防疫趁勢作莊 投資避險兩相宜 17:162020/03/23 財經 《港股》期貨報喜，恆指開漲3.69％ 10:002020/03/24 財經 《港股》聯準會推無上限QE，恆指大漲4.46％ 16:312020/03/24 財經 期待刺激政策 開盤美股大漲千點 21:522020/03/24 財經 1分鐘看世界》紓困奏效美股大漲 南韓N號房引眾怒 05:372020/03/25 國際 《港股》隔夜美股飆漲，恆指開高2.61％ 10:172020/03/25 財經 《港股》美股飆漲＋美紓困案進展，恆指收漲3.81％ 16:492020/03/25 財經 《港股》美紓困案卡關，恆指開高走低 10:342020/03/26 財經 《港股》恆指收跌0.74％，醫藥股、大陸地產股逆勢走高 16:482020/03/26 財經 《美股掃瞄》美股大漲，道瓊指數重返牛市 08:572020/03/27 財經 財經熱門新聞 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 頭一遭！凱撒、雲朗、老爺聯手 跨品牌撒上億救市 - 財經 《半導體》傳美限制對華為供貨，台積電變臉 - 證券 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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