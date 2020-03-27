大陸國家衛生健康委員會3月27日公布，3月26日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例55例，其中境外輸入病例54例，本土病例1例（浙江）；新增死亡病例5例（均為湖北）；新增疑似病例49例，新增治癒出院病例537例。

在境外輸入確診病例方面，3月26日新增報告境外輸入確診病例54例。截至3月26日，累計報告境外輸入確診病例595例。

截至3月26日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例3,460例（其中重症病例1,034例），累計治癒出院病例74,588例，累計死亡病例3,292例，累計報告確診病例81,340例，現有疑似病例189例。

另一方面，中美防疫專家共同探討疫情。大陸央視報導，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山和美國哈佛大學醫學院，以及美國專家27日上午進行視訊連線，就新冠肺炎疫情診療進行合作研討。

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