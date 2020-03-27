KPMG：銀行業應留意稅務管理三件事 11:342020/03/27 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情愈趨嚴重，導致經濟停滯使得各產業受到極大的衝擊，銀行業作為產業鏈中資金集合及貸放之關鍵角色，影響更是重大。 KPMG安侯建業稅務投資部會計師林倚聰建議，銀行業應留意備抵呆帳及呆帳損失、留存虧損證明、善用紓困政策優惠如緩繳與分期繳稅機制。 (工商 ) #銀行業 #KPMG #留意 #稅務管理 #三件事 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫襲百貨零售業 KPMG提4建議 04:102020/03/23 投資理財 美國醫療照護支出 每年以5.5％速度成長 14:492020/03/23 財經 台商注意 印尼降電商進口免稅門檻 01:192020/03/24 金融．稅務 金融研訓院：建議發行乙種建設公債 04:102020/03/25 財經要聞 疫情籠罩 多重資產布局降風險 04:102020/03/25 投資理財 REITs有利基 留意中長線買點 04:102020/03/25 投資理財 清明連假國道匝道管制用路人留意 10:052020/03/25 生活 小道瓊期止穩 留意月線反壓 16:162020/03/25 財經 《盤中解析》短線續彈可期，留意萬點壓力區 11:252020/03/26 財經 KPMG安侯建業 WFH全面上線 10:202020/03/27 財經 財經熱門新聞 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 頭一遭！凱撒、雲朗、老爺聯手 跨品牌撒上億救市 - 財經 《半導體》傳美限制對華為供貨，台積電變臉 - 證券 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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