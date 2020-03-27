新冠肺炎疫情愈趨嚴重，導致經濟停滯使得各產業受到極大的衝擊，銀行業作為產業鏈中資金集合及貸放之關鍵角色，影響更是重大。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師林倚聰建議，銀行業應留意備抵呆帳及呆帳損失、留存虧損證明、善用紓困政策優惠如緩繳與分期繳稅機制。

(工商 )