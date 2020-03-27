新冠肺炎全球延燒，世界衛生組織總幹事譚德塞處理失當，造成全球感染慘況難以收拾，而對於外界的批評，譚德塞竟私下瞎扯是「台灣網軍攻擊」，更指控台灣想加入世衛組織「另有政治目的」。

而副總統陳建仁昨日受自由時報專訪時提到，未來世界衛生組織改造，「期盼從秘書長開始」，陳曾批評譚德塞在這次嚴重的疫情中「成事不足敗事有餘」，若非世衛錯誤的操作，目前世界上的疫情可能不會如此嚴重，雖然陳建仁在訪問中並沒有直接提到譚德塞是否應該下台，但陳建仁期望世衛組織應該要進行改造。

陳建仁表示，過去世界衛生組織是中華民國在二戰後積極努力成立的聯合國旗下組織，當年美、日、台三國大力推動，而在我國仍在聯合國以及甫退出時，世界衛生組織都對台灣衛生體系很有幫助，所以陳建仁認為，WHO是一個值得好好珍惜、維持的單位。

在過去SARS疫情時，WHO就做得很好，陳建仁表示，當時是為劍及履及、快速反應；但這次疫情中卻不見當時的效率，而防疫的步調一旦慢下來，就沒辦法追上疫情的腳步，陳建仁認為，這是因為目前WHO並沒有以專業做為導向，「當政治超越專業時，事情就沒有辦法做得好」。

陳建仁指出，疫情從來不會分國界、分黨派、分意識形態，這個時候最重要的就是專業，「當專業充分發揮時，世衛就是好的組織」；他建議，未來WHO改造，「期盼從秘書長開始」，所有成員都選用最好、最專業的專家，無論是傳染病、非傳染病、婦幼衛生、疫苗發展、醫療體系或環境健康，通通都依照專業分工，他有很多朋友在WHO做事，「他們很敬業，做得相當好」。

提到譚德塞，陳建仁悲傷的說，譚有太多的發言是以政治作為考量，「這有太多地方需要檢討了」，這個秘書長如何正確帶領組織，「他完全看不到」，陳建仁表示，希望世衛組織可以在五月的WHA大會中，好好檢討有哪些問題需要改進。

(中時電子報)