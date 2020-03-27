新冠肺炎在歐美各國急速升溫，許多華人留學生紛紛返國躲疫情。一名從加拿大返回大陸的留學生入境後入住隔離酒店，卻爆出房間髒亂不堪，床單甚至有血漬、體毛，讓人看了相當傻眼；不過當地衛健委表示隔離人數眾多，請大家先忍耐一下。

綜合陸媒報導，這名留學生24日入境大陸後，入住山西省太原市的隔離點千峰快捷酒店，隨即拍下房間內影片痛批環境髒亂，包含馬桶上有蟲子屍體、床單上有腳印、體毛和血漬、牆壁油漆脫落、熱水壺壞掉、早餐發霉等，悽慘狀況不勝枚舉。讓她忍不住抱怨：「酒店的衛生條件實在是太差勁了！」

酒店對此表示，留學生打電話告知要換床單，就會把新的床單放在房門口、熱水壺都是新的，至於馬桶上的蟲子屍體，「讓他們拿淋浴器沖一下。」太原市衛健委則表示，由於需要隔離人數眾多，目前正在積極想辦法，「大家先艱苦一下。」

影片曝光後引起大陸網友兩面論戰，有人表示「你是來度假嗎」、「這麼嫌棄就別回國」、「能活著就不錯了」；不過許多網友直言「什麼破酒店啊」、「我懷疑官商勾結」、「吃的東西不能有問題啊」、「這麼髒怎麼住啊」、「乾淨衛生是基本的」、「又不是拾荒的難民」、「什麼叫艱苦一下？給你吃發霉的食物試試」。

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(中時電子報)