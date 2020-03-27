隨著NBA因為新冠肺炎無限期停賽，本季可能直接從季後賽打起，也讓年度MVP人選再成熱門討論話題，前湖人總裁魔術強生27日接受《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯27日電話訪問表示，毫無疑問本季MVP將是「小皇帝」詹姆斯！

「我知道從本季剛開始，阿提托康波與公鹿打得非常出色，戰績一路保持長紅，」魔術強生表示，「但從今年1月開始，詹姆斯開始展現統治比賽能力，尤其是在NBA因為新冠疫情停賽前夕，湖人接連擊敗公鹿與快艇，靠的就是詹姆斯。」

「在我看來，如果本季就此結束，詹姆斯是MVP，」魔術強生說，「原因是湖人本季多了8張新面孔，這是很多人忽視的一點，不僅多了8位新成員，還換了新教頭，詹姆斯必須做出調整，卻依然帶領湖人拿下聯盟第2，更展現統治力。」

魔術強生不僅認定本季MVP屬於詹姆斯，而非「字母哥」阿提托康波，更強調詹皇也是這個世界上最好的籃球員，畢竟詹皇前年夏天願從騎士跳槽湖人，其中的關鍵功臣就是魔術強生，讓他如此褒揚詹皇並不意外，卻恐怕難以說服眾人。

(中時 )