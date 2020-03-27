客運機場載不到人 每車擬補3萬元 11:172020/03/27 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 客運不只機場路線載不到客人，北花線業者也打算砍掉8成班次。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊旅遊與運輸業，桃園國際機場出入境人次銳減，連帶影響國道客運機場路線營運，常常出現載不到人的情不到況，業者擬砍掉9成5班次。據了解，交通部拍板補國道客運每輛車補助3萬元，預計發出840萬元救命錢，幫助業者度過難關。 公路總局資料顯示，國內有6家業者、17條路線屬於機場路線，只要有投入該路線營運的車輛都可以領取補助，共計280輛。 (中時 ) #路線 #機場 #業者 #客運 #補助 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國大飯店率先申請 獲全額補助 04:102020/03/23 地方新聞 客運業防疫物資補貼 第一階段4／1開放申請 16:562020/03/23 生活 補助方案下半年啟動 陳耀祥：5G手機資費每月約1,300元 01:192020/03/24 財經要聞 上海虹橋機場明起暫停國際、港澳台航班 轉至浦東機場 14:562020/03/24 兩岸 Uber Eats 挺中小型餐飲業者 5,000家業者免平台上架費 16:012020/03/24 財經 湖北襄陽、恩施、神農架3機場明起復航 20:032020/03/24 兩岸 機場客運每班載1人 國光擬減班9成 13:452020/03/25 生活 桃園機場防疫專車 回台東嘛ㄟ欸通！ 17:522020/03/25 生活 政院加碼補助觀光旅宿業 受損企業員工薪資加碼補4成 17:222020/03/26 政治 航空公司搞烏龍 2外籍旅客受困桃機「進退兩難」 20:582020/03/26 生活 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 在台隔離獲贈零食山 法人PO照狂讚：我愛台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。