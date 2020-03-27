新冠肺炎疫情衝擊旅遊與運輸業，桃園國際機場出入境人次銳減，連帶影響國道客運機場路線營運，常常出現載不到人的情不到況，業者擬砍掉9成5班次。據了解，交通部拍板補國道客運每輛車補助3萬元，預計發出840萬元救命錢，幫助業者度過難關。

公路總局資料顯示，國內有6家業者、17條路線屬於機場路線，只要有投入該路線營運的車輛都可以領取補助，共計280輛。

(中時 )