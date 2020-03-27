在台居家檢疫的英國情侶，抱怨住所環境像「監獄」，花蓮衛生局示多張現場照片，環境絕無情侶指控般。（花蓮衛生局提供）

英國國家廣播公司（BBC）報導，英國一對情侶在花蓮檢疫抱怨環境空間猶如坐牢，引發軒然大波，這對英國情侶明天深夜解除隔離，縣府表示依相關規定，只要沒有違反檢疫相關規定，英國情侶和本國人一樣，解隔離後可領取每天千元的防疫補償金，不過情侶如此片面指控，爭議不斷，是否領取，也引發爭議。BBC已刪除該篇報導。

行政院院編新冠肺炎特別預算，其中將提供給居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬的防疫補償，每人每天1000元，最多可領14天

縣府社會處說，補償金是依實際隔離日計算，但英國情侶是來台觀光，工作地點不在台灣，如何認定有無領薪水部分？有無違反簡易相關歸定？若情侶提出申請，縣府仍要釐清。

縣府衛生局說，英國情侶14日入境，18日回溯時發現並安排到縣府居家檢疫場所，未收住宿費，每人僅收取每天3餐250元餐費。隔離起算日是回溯到15日，因此將在28日晚間11時59分解除隔離，同天還有兩名居家檢疫的德國人士解除隔離，衛生局將派人於29日上午將4人全部送到花蓮火車站。

根據縣府社會處救助科表示，防疫補償金補償對象未區分本國人或外國人，到昨天為止，已有85人提出申請，包含1名外國人。

BBC的報導，英國這對情侶抱怨在台灣隔離期間猶如坐牢，片面指控在台灣引發軒然大波，我外交部也已出面澄清。衛生局也出示隔離環境，由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕無報導所述「環境如監獄」、「遭反鎖」等情況。對此，BBC昨晚更新報導，新增我外交部說法後，後來直接刪除該篇報導。

(中時 )