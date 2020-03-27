戴樂格半導體（Dialog）技術專家分析並提出了他們對2020年和未來十年中無線連接技術和汽車領域趨勢的預測。在這兩個領域中，過去幾年我們已經看到了諸多巨大的變化，而且正如我們的主題專家所說，這兩個領域尚有巨大的潛力待我們去發掘。

Dialog半導體公司的低功耗連接業務部產品行銷經理Adrie Van Meijeren分享了他對未來無線連接技術在物聯網應用中趨勢的看法。

第一，智慧標籤和物品追蹤將成為工業物聯網（IIoT）的主要驅動力。隨著工業物聯網在未來十年中繼續發展，在2020年，將會有更多的企業在零售和製造業中採用智慧標籤。推動這一趨勢的主要因素是智慧標籤能夠利用藍牙低功耗（BLE）無線連接技術來跟蹤產品使用情況。

例如，在零售環境中，商店將能夠根據商品在貨架的位置查看某商品與其他商品相比的銷量情況，其在一天中的什麼時間段銷售得比較好，吸引的是哪類顧客等。這將有助於商店根據該情況動態調整商品價格。我們也看到BLE技術開始在物品追蹤應用中取代RFID，例如確定商店某一區域的顧客流量，或跟蹤貨品的數量和庫存位置。

第二，IoT無線連接技術將越來越多地整合到一次性智慧醫療設備中。IoT技術已經在汽車、製造業、家用電器和家居等領域帶來了一系列創新，不過其最具革命性的應用之一可以說是醫療和醫藥領域，尤其是在患者護理方面。

通過SoC設計的改進，我們已經在這方面實現了更多的技術進步，例如Dialog最近發佈的DA14531藍牙低功耗晶片，非常適合為一次性醫療應用添加無線連接功能。更多此類設計將在2020年興起，尤其是圍繞在醫療設備中使用一次性電池的應用。這將推動市場廣泛採用新型無線連接醫療設備，如智慧吸入器、智慧血壓計、智慧血糖儀等，這些設備都將利用BLE無線連接功能，將即時回饋資料發送給使用者和醫生。

當然，由於醫療和醫藥設備的產品上市週期較長，我們可以樂觀地認為，今年將看到這些設備真正打入主流領域。同時，2020年對於奠定這一趨勢的基礎非常重要，這一趨勢也將在未來不斷發展。

第三，智慧家電的採用將在2020年實現增長，不過暫時不會形成主流。過去幾年中，圍繞智慧家居和連網家電的宣傳和推廣較為火爆。智慧照明、智慧恒溫器和智慧音箱已成為家居中較常見的應用，而且很明顯，消費者對技術進步帶來的創新應用很感興趣。試想一下，如果智慧咖啡機可以根據您自己偏好設定的牛奶和糖比例，為您沖泡一杯美味的咖啡。或者，智慧洗碗機不再需要傳統的紙本說明書，而是提供更直觀、互動式的數位使用者介面。

這些是不是聽起來都很美好？不過要達到像這種完全智慧的家居生活，還要花比我們預期更長的時間。儘管這些設備的應用本身非常簡單，但行業的保守性質意味著，在我們看到智慧家電真正大量進入商店貨架之前，還有一段路要走。

話雖如此，因為這些應用是如此簡單、直觀且對消費者具有廣泛吸引力，我們預期智慧家電將在2020年變得更加普及，雖然成為主流還需要一段時間。

(工商 )