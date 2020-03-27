最後3槍畫面曝光！警攻堅制伏「撒旦之母」炸彈客

去年12月警方攻堅駁火，逮捕台南後壁炸彈客，如今竟爆發破格陞職浮濫爭議。台南市警局日前召開敘獎協調會，各單位共提出7名破格陞職名單，當時帶頭攻堅、也在破格名單的台南市刑警大隊長林宏昇，不滿破格名單浮濫，當場表示放棄獎勵，說完就離席抗議。

綽號「阿文」的男子吳富鈜，去年12月在國民黨台南後壁黨部放置含有三過氧化三丙酮（TATP）的爆裂物，隨後逃到高雄。警方鎖定後，與吳男展開長達12個小時對峙，經歷3次攻堅終於抓到吳嫌，過程非常驚險。

台南市警局前天召開敘獎協調會，據自由時報報導，各單位提出多達7名列為破格陞職的名單，其中有些人攻堅時並不在場，而是事後到現場採證、處置爆裂物。

當時帶頭攻堅，也列破格名單的台南市刑警大隊長林宏昇，不認同這份名單，當場表明放棄獎勵，希望人事單位重新公正公開審核每位參與者的功績、實際貢獻程度等，依事實獎勵。表白完心聲後，林宏昇隨即離席。

這件後壁炸彈客案，警匪駁火過程相當驚險，因吳男擁有強大火力，負責攻堅的隊伍由台南市警察局長周幼偉負責指揮，第三波攻堅時，吳男與警方在屋內狹長的走道上對峙，雙方僵持不下，周幼偉感覺吳嫌有意拖延，為不讓他有反擊機會，直接上前比了「扣板機」手勢，台南市刑大大隊長林宏昇隨即開火，行動開始。

吳男見警方上前，立刻從走道退回房間關門負隅頑抗，林宏昇一馬當先往前衝，但因走道狹小，手持破門槌的維安特勤從後側趕來才把門撞開，吳男跌坐在地上，但雙手仍緊握槍械及遙控器，林立刻指揮把防彈盾牌往吳嫌身上掩蓋，萬一炸彈引爆減緩衝擊，同時再開3槍制止，吳男中彈哀號終於被制伏。

吳男被制服當下，手中還握有4個引爆遙控器；事後警方也在現場搜索出1公斤威力強大的「撒旦之母」原料。

(中時電子報)