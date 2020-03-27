隨著境外返台確診案例暴增，尤其不少是留學生或是交換生也確診或是居家隔離，台大、輔大、政大已經展開封校手段，禁止民眾進入校園。台大是30日開始施行，輔大是今（27）日起試行，政大今起公告並實施。

台大26日晚間在臉書粉專貼出中英文版的「疫情發展非常時期，本校總區自3月30日起實施門禁管制」公告，表示為防範疫情於校園內散布，台大校總區自3月30日起門禁管制，台大師生必須隨身配戴有效證件以供查驗。校總區保留七處進出口，大門、辛亥門、長興門是車輛及人員可通行，基隆路4段144巷側門、舟山路口 ( 近捷運2號出口)、新月台側門、近語言訓練測驗中心（LTTC ) 側門是行人及自行車通行。其中公館停車場及基隆路4段144巷機車停車場需查驗證件(及洽公文件)後始得進入；各進出口設置管制站，每日(含例假日)管制時間為7時30分至19時30分。

管制期間包括台灣大學系統的台大、台師大、台科大師生及中研院等駐台大校區人員憑證入校，洽公者需出示身分及相關證明文件(如開會通知、 邀請函、電郵、訪客證、工作證或其他證明等文件，得採紙本或影像檔方式) ，無證明文件者由受訪單位派員至進出口確認身分後始得進入。台大並表示，駐警隊不定時於校園內巡邏協助勸離逗留遊客。

政大昨日有一名交換生確診，該校校長郭明政今天早上受訪表示，政大很早就開始半封校，校園各入口都有紅外線監測體溫，進入各大樓也都會量測體溫。雖然該名確診學生在機場就直接開始隔離，並未進入校園，但因政大另有兩名居家隔離學生，政大今起也開始封校，除受邀洽公外，一律謝絕訪客；校外人士洽公採「實名預約制」由校正門口進入校園。

輔仁大學則對本報表示，該校自今日（3／27）起試行亦要求師生入校需配戴識別證、校園卡，經體溫測量後才可以入校；防疫期間謝絕校外人士入校，洽公人員則需換證登記。試行期間若忘記帶證件會勸導，但還是會放行，之後會根據疫情調整情況。

(旺報 )