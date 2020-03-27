受新冠肺炎疫情影響，不少餐飲店受到波及。國民黨今偕同經營超過50年的老字號餐廳舉行記者會，第一飯店敘香園董事長夏照林坦言，營業與不營業的支出相差不大，令他兩難；銀翼餐廳總經理藍隆盛說，政府的紓困貸款、水電費減免雖有幫助，但難解燃眉之急，盼放寬紓困方案的限制，讓業者盡快獲得補助。

新冠肺炎疫情升溫，台灣各地皆有老字號餐廳宣布暫時停業，國民黨今天偕同第一飯店敘香園董事長夏照林、銀翼餐廳總經理藍隆盛現身說法，表達疫情當下經營的困境，希望政府能放寬紓困方案的限制。

夏照林表示，敘香園每月營業額平均一千萬元上下，但2月時驟降為250萬，3月又下滑到150萬，就算把積蓄填補進去，也不知道疫情是否到6月能停止。

夏照林說，若要繼續維持餐廳，起碼也要有5百至1千萬元經費才夠，若要歇業，報請勞工局批准後，也要發給每個員工23500元，不歇業的話，員工配合修無薪假，還要加上房租、水電瓦斯等基本開銷，推估開業要花200萬，不開業也要花160多萬，兩者支出相差不大，面臨兩難。

銀翼餐廳總經理藍隆盛指出，這波疫情減少八至九成業績，2月營業額近2百萬，3月恐怕跌到150萬，若要繼續經營，不包含水電等開銷，光員工薪資大概要190多萬，現在連付薪水的能力都不足。

藍隆盛說，政府不要用口號在紓困，應該實際落實，讓各行各業都享受得到紓困，共度難關，否則政府都只是講歸講、做歸做，而800元抵用券還要綁國旅，但以現今環境，能住宿飯店的人少之少。

文傳會主委王育敏表示，疫情嚴峻之際，桌餐的聚會減少許多，對於老字號的餐廳衝擊確實很大，相對於其他餐飲業能透過外送平台勉強維繫營運，老字號餐廳多偏向即席食用的經營方式，較能保持菜餚的道地美味，因此，老字號餐廳面對疫情嚴峻時，經營更顯艱困。

王育敏覺得，對於政府的紓困方案，許多老字號餐廳的業者認為緩不濟急，繁瑣的申請程序與限制，讓業者無法獲得即時的救援與紓困，希望政府能放鬆紓困方案的申請限制，並主動提供協助，讓老字號餐廳能順利渡過此波疫情的難關。

(中時 )