疫情持續升溫，Gogoro今日宣布，疫情中最辛苦的醫護人員也將享有 Gogoro 智慧雙輪 95 折的購車優惠，於非常時期為防疫奉獻一份心力，感謝全台努力抗疫的無名英雄，Gogoro 也強調，再次感謝全台所有默默付出的防疫無名英雄，也呼籲民眾一起做好防疫措施，Gogoro 將和大家一起挺過防疫最辛苦的時刻。

除了醫療人員壓力日益加重，居家隔離民眾人數也不斷增加，需要各界的資源與支持。為了讓居家隔離與檢疫者獲得更好的照護，Gogoro 率先投入 40 輛智慧雙輪提供桃園市政府與龜山區公所統籌運用於防疫服務，協助第一線防疫人員掌握隔離民眾動向，以及配送三餐、收垃圾及採買物資等日常事務。

Gogoro 執行長陸學森表示：「在全民防疫期間，政府除了防疫政策上的實施並紓困振興各行各業之外，企業也應善盡社會責任。Gogoro 這次從發跡地桃園開始，率先提供智慧雙輪協助基層人員防疫服務使用，讓第一線的防疫英雄能夠更便利行動。此外，也同步提供醫護人員的優惠方案，一同為全台的防疫工作努力。」

為體恤防疫期間所有醫護人員的辛勞，Gogoro 特別針對醫護人員推出購車優惠，4／1 至 5／31 醫護人員只要攜帶在醫療相關機構就業證明或醫療相關就業執照證明到門市，Gogoro 全車系購車皆享 95 折優惠1，共同守護醫護人員的通勤健康，一起加電！

(中時 )