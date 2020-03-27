高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，外界就傳聞，如果韓真被罷免掉，韓很有可能選台北市長或是桃園市長。但資深媒體人邱明玉指出，韓國瑜若真被罷免掉，最快的備戰方式是選明年黨主席選舉，而國民黨也一直把韓國瑜視為強棒。

對此，邱明玉在政論節目《辣新聞》表示，如果就民進黨高雄市議員陳致中昨日所公布的民調來看，韓國瑜被罷免危機是非常高的。就她所理解，國民黨在高雄內部真的有在作備案的討論和準備，將來韓國瑜若是被罷免掉，不排除找高雄市副市長李四川上陣。

邱明玉更表示，就她的了解，韓國瑜要選台北市還是桃園市的議題，是旁邊人敲邊鼓。但是如果以韓國瑜自己的盤算話，應該是選黨主席機會比較大。如果韓國瑜今年真的被罷免掉，韓國瑜最快備戰方式就是去選明年的黨主席。因此，國民黨一直把韓國瑜視為一個強棒，還有前國民黨主席朱立倫，所以未來明年的黨主席看起來是三強，還要加新任黨主席江啟臣。

(中時電子報)