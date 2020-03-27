彰化警分局表揚阻詐有功員警。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局表揚阻詐有功員警。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

詐騙電話來的正是時候！黃姓民眾在彰化市第六信用合作社觀音亭口分社和白經理在聊天，正好經到自稱是白經理電話，直說「好朋友，周轉一下」，要借30萬，幾天後就還，黃姓民眾傻眼白經理有分身？大概是白賊七還差不多，白經理也默契十足，接過手機，霸氣回擊「我就是白經理，你哪裡打聽到我的朋友的手機？」

彰化警察分局近3個月共攔阻將近32件詐騙案件，共750萬元，其中最大一筆是300萬元，有民眾被假投資的高獲利洗腦衝昏頭，興沖冲要匯10萬美元到境外，土地銀行黃襄理警覺有詐，通知派出所員警到場，舉出假投資真詐財案例一件件解說，勸阻民眾當「肥羊」，血本無歸。

此外，民族路派出所和八卦山派出所共攔阻16件，彰化警分局表示，除藉由派出所與轄內金融機構、超商聯合成立LINE群組即時傳遞最新詐騙手法宣導，員警更利用165防詐騙APP等平台查詢相關通報紀錄及可疑訊息，利用科技阻詐，分局長林崇志表揚轄內金融機構及派出所表揚阻詐有功人員，防疫不忘鼓勵，提醒大家要小心因疫情而衍生之詐騙案件。

(中時 )