張姓男子利用自己的同志伴侶沒有出櫃，不敢公開性向的心理，分手後以公布不雅照為由，向昔日伴侶勒索，取得數百萬元還不放過被害人，連續勒索繼續要錢，被害人不堪其擾報警，台北地檢署偵查後，依恐嚇取財、恐嚇取財未遂罪將張某起訴。

張某與被害人本是交往中的同性情侶，知道被害人沒有出櫃，家人並不知道被害人是同志，2人在2017年分手。不料，張某分手後缺錢花用，把歪腦筋動到昔日情人身上，2018年4、5月間，利用社群媒體INSTAGRAM發送訊息給被害人，聲稱自己擁有被害人的不雅照片，勒索300萬元，否則就要公布這些照片。

被害人怕家人知情，2018年7月跟張某約在台北市仁愛路的富邦銀行，直接提領300萬元交給張某，並希望一次解決這件事情。不過，張某食髓知味，拿到錢不到一年時間，2019年5月又用相同手法勒索被害人750萬元，心中害怕的被害人也不堪其擾，向台北市信義分局報案，張某才未得逞。

檢方偵查中並沒有查獲張某聲稱擁有的不雅照片，被害人則表示，因不願家人知道他的性向才願意付錢，只是沒想到一再的被勒索。檢方認定張某所為觸犯恐嚇取財罪，因此將他取得300萬元贓款部分依恐嚇取財罪起訴，750萬元部分因未得逞，依恐嚇取財未遂罪起訴。

(中時 )