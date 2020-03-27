下周就是兒童、清明連假了，這次有四天連假，大小朋友不妨來嘗些特別的！喜滋客廚房、Mr.Onion天蔥牛排兩大美式餐點品牌從4月1日至4月30日將舉辦「FUN假好開心」三人同行一人免費活動，三位大人來店消費主餐，享一份不用錢！如打卡按讚＋tag 好友，還送10吋比臉大PIZZA，讓你連假吃飽飽。

三餐老是在外，中式合菜、便當吃得多！放假來些美式餐飲添新意！。天蔥餐飲集團旗下之（喜滋客廚房）（Mr.Onion天蔥牛排等2大美式餐點品牌在4月推出優惠。針對家中孩子王，四天兒童清明連假期間，邀請爸、媽帶家中小朋友出來透透氣，每桌則有一位小朋友可免費大吃一頓。

連假真的好開心，來「喜滋客廚房」和「Mr.Onion」，除了小朋友免費吃一頓外，更推出小朋友、大朋友都無法招架愛吃的PIZZZ。更重要它是「店內用餐 免費招待」。

每日鮮炒自助吧。（喜滋客廚房提供）

每桌只要FB按讚打卡，並且拍照分享TAG兩位好朋友，馬上就可獲得熱騰騰現烤出爐的美式PIZZA乙份，口味上更推出三選一〈日式章魚燒〉〈夏威夷風情〉〈經典義式臘腸〉，。即日起日至起年4月30日止，每桌限兌換乙份。

經典德國脆皮豬腳。（喜滋客廚房提供）

只要全家連假四天來店用餐，每桌馬上擇一贈送乙份給寶貝大快朵頤，可以選擇「義式經典肉醬麵佐雞腿排」或「義式經典肉醬麵佐炸魚排」。

海洋微風自助剉冰。（喜滋客廚房提供）

吃美式料理也要記得均衡營養，附餐的蔬菜、沙拉也要記得吃！另近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、逛書店、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

蔬食自助吧。（喜滋客廚房提供）

(中時電子報)