美國總統川普於美東時間26日表示，當日稍晚可能和中國國家主席習近平通電話。川普的言論引起市場揣測，中美領袖談話內容，相信很可能涉及新冠肺炎疫情事宜。

路透報導，川普曾經讚揚習近平處理新冠肺炎疫情的手法，也曾針對性地指病毒來自中國，以及批評中國隱瞞疫情，對世界各國構成打擊。

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