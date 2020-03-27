事涉疫情？川普計畫和習近平通電話 11:342020/03/27 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於美東時間26日表示，當日稍晚可能和中國國家主席習近平通電話。川普的言論引起市場揣測，中美領袖談話內容，相信很可能涉及新冠肺炎疫情事宜。 路透報導，川普曾經讚揚習近平處理新冠肺炎疫情的手法，也曾針對性地指病毒來自中國，以及批評中國隱瞞疫情，對世界各國構成打擊。 (工商 ) #川普 #習近平 #通電話 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 盼聯手抗疫 川普向北韓遞橄欖枝 04:102020/03/23 國際大事 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 停叫中國病毒 川普為何突然改口 07:502020/03/24 國際 別聽醫生的 川普很快會讓美開門做生意 13:462020/03/24 國際 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 14:452020/03/26 財經 川普自誇美檢測數超韓 遭打臉人口懸殊 16:312020/03/26 國際 疫情燒出支持度 川普民調創新高 23:372020/03/26 財經 先打敗病毒吧 04:092020/03/27 論壇廣場 短評／別再用武漢病毒 04:102020/03/27 時論廣場 財經熱門新聞 川普下狠招 逼死華為！台積電又中槍 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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