昨日大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)說雖然希望能在5月開季，不過仍不排除縮短賽季。大聯盟與大聯盟球員工會達成協議，針對因為新冠肺炎疫情而產生的年資、薪水、選秀的問題，一一討論解決，預計明日各隊老闆簽名同意後就宣布。

首先有關球員服務年資，今年有可能無法打滿162場，過去球員要在大聯盟待滿172天才能獲得完整年資，今年大聯盟同意，只要去年有在25人名單內或在傷兵名單的選手，即使今年取消賽季或縮短賽季，都可直接獲得1年年資。

因此貝茲(Mookie Betts)、包爾(Trevor Bauer)、史卓曼(Marcus Stroman)、瑞爾穆托(J.T. Realmuto)等球星，仍可在今年11月投入自由市場。

而根據《ESPN》報導，大聯盟選秀可能延到7月進行，且可能縮短輪次至5輪及簽約金延緩給付，還可能在2021年縮短至20輪，至於今年的國際球員簽約延到2021年1月，2021年、2022年的國際球員簽約也都會順延。

(中時 )