新冠肺炎居家檢疫人數不斷增加，北市議員王鴻薇發現，北市與中央掌握的居家檢疫人數兜不攏，最高落差竟達3700人，北市民政局卻稱「不清楚中央的數據怎麼給」，讓王鴻薇痛批，居家檢疫人數搞時差，成為一線里長、里幹事關懷時的漏網之魚，更成為防疫漏洞，應盡快建立SOP。

王鴻薇今天上午舉辦記者會指出，新冠肺炎居家檢疫人數一直存在中央與地方統計落差，導致民政體系根本無法完全掌握實際人數，以3月19日資料來看，中央發布台北市需居家檢疫、隔離人數分別是8427人、323人，但是台北市府自己資料人數卻分別只有4721人、295人，這樣的防疫管制形同虛設。

民政局區正監督科長郭素蓉解釋，居家檢疫者有統一登錄的線上追蹤系統，中央、地方資料來源都一樣，但由於居家檢疫新增、解列人數不斷在變動，資料擷取的時間點不同，數據就會不同。

王鴻薇質疑，就算3月19日中央地方居家檢疫人數統計有時間差，但隔天北市統計人數5516人，21日統計6713人，一直到22日中央統計7610人，北市反變8359人，持續的人數落差是「消失的密室」？

郭素蓉則說，民政局每天下午6點記錄居家檢疫人數，隔天提報給衛生局，目前入境後列為居家檢疫者，資料上線的時間差是1到2天，不清楚中央的數據怎麼給的，會向中央反應。

王鴻薇說，先前就已陸續發生有居家檢疫者向里長提出檢疫期間的民生需求，里長卻查不到該居家檢疫者被列入名單，無法主動關懷，防疫如同作戰，市府應重新檢討中央與地方的通報系統，建立SOP，以利基層里長配合防疫工作。

(中時 )