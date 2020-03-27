日本「NEWS POST SEVEN」新聞網刊載日本第一夫人安倍昭惠3月下旬在櫻花樹下與13名演藝圈名人合影的照片。有議員指，東京都要求民眾櫻花季時盡量避免到公園宴會賞櫻，像第一夫人這樣的貴婦就能賞櫻嗎？

日本首相安倍晉三27日在在參院預算委員會上，接受立憲民主黨議員杉尾秀哉的質詢。杉尾指出，據報導，昭惠夫人與人氣模特兒和知名藝人一起賞櫻、合照，「像您太太這樣的貴婦賞櫻宴會就可以，大多數的國民卻不行，而且還是在東京快要疫情大爆發、首都封城的時候。」

安倍表示，「（昭惠）並不是在要求民眾盡量避免去的公園內賞櫻，而是在餐廳裡的櫻花樹下拍的合照。」杉尾又問，「餐廳就沒問題嗎？在要求民眾盡量避免宴會時，這樣的行動適當嗎？」

安倍義正嚴辭地回應說，「不能去餐廳嗎？當時（拍照時）還不是那樣的情況。政府要求民眾自我約束的內容為何，希望（議員）能正確地發言。」

(中時電子報)