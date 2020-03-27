美國政府再度出招圍堵中國資通訊設備大廠華為。據外媒報導，美國高級官員傳已同意採取新措施，限制全球向華為供應晶片。消息指出，此次規則調整旨在抑制台積電向華為銷售晶片，主要是限制向華為銷售尖端精密晶片，而不是較老、較商品化以及更為普及的半導體。

路透引述消息人士透露，包括美國國家安全會議（NSC）、國務院、國防部、能源部、商務部等幾個部門25日會面，並就修改外國直接產品規定達成共識。該規定要求外國某些基於美國技術或軟體製造的產品，需接受美國法規的約束。

根據提議的規則變更，使用美國晶片製造設備的外國公司，需要先獲得美國的許可，才能向華為供應某些晶片。

報導稱，目前尚不清楚美國總統川普是否會同意這項規則調整，川普2月似乎反對此項提議。消息人士指出，如果最終敲定，可能對華為與台積電造成打擊，美國企業也會受到傷害，但美國政府已盡全力確保對當地工業的影響降到最低。

報導引述貿易律師Doug Jacobson指出，上述措施對美國企業造成的負面影響將遠大於華為，因為華為將發展其供應鏈，最終將找到替代方案。

(旺報 )