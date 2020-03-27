基隆市於27日上午確診個案增為3例，就有民眾憂心會不會演變成一日增一例。（吳康瑋攝）

基隆市於27日上午確診個案增為3例，就有民眾憂心會不會演變成一日增一例。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」公布，基隆市於27日上午確診案例增加為3例，就有民眾擔憂會不會演變成每天都增加一例，對此，基隆市長林右昌受訪表示，基隆於27日出現的第3例確診個案跟前一天自美國返台的第2例確診婦人為一家人，他指出，第3例是2例的接觸者，為確診婦人的丈夫，但兩人因家庭因素都是在外縣市的醫院檢疫，而確診後也留在外縣市的醫院進行治療，兩人都沒有待在基隆。

針對基隆居家檢疫者突破700多位，林右昌坦言指出，其實現在壓力蠻大的，最主要這陣子有許多從國外回台的民眾，讓基隆從原本不到100人須接受居家檢疫的名單暴增至700多，所以對民政區公所、里幹事都造成非常大的工作壓力，他懇切地呼籲須接受居家檢疫的民眾，一定要遵守政府開出的居家檢疫規範，「千千萬萬不要出門趴趴走」，害人又害己，他強調，防疫是需要政府及民眾一起支持協助，台灣才能夠挺過這一關。

林右昌說，基隆市的疫情相對其他縣市較為穩定，目前出現的三個案例都是境外移入的民眾，但他指出，基隆跟北北桃都是一整個生活圈，在台北、新北及桃園都有相當多確診的案例，基隆有幾萬個民眾是前往這些地方來上下班，他呼籲這些民眾一定要做好自身的防疫工作，並希望基隆所有的公共場所、商業空間，都要做好「量測體溫，手部消毒」的防疫行動，也希望市民不論搭乘公車或到商場都要戴上口罩，請大家在防疫關鍵時刻可以共體時艱。

(中時 )