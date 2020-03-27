美國到今天上午為止，新冠肺炎人數累計超過8萬5000人，超越大陸，成為確診人數世界第1 ，引起全美恐慌，不料美國賓夕法尼亞州漢諾威（Hanover）一名婦女，25日進入一家超市對著架上農產品、麵包、雜貨狂咳，還宣稱自己患有新冠肺炎，嚇得該超市業者緊急扔掉價值約35000美元（約新台幣100萬元）的商品。

綜合外媒報導，漢諾威市的格瑞迪超市（Gerrity's Supermarket），店家員工發現該名婦女對著商品咳嗽行為時，將她帶離超市並報警處理，店內15名員工與當地衛生人員，隨即立即進行全面消毒。

超市負責人法索拉（Fasula）指出，該婦女做了一個惡作劇行為，但超市為了顧客的健康不會冒險，決定把她接觸過的所有商品全部丟掉，估計損失約3.5萬美元。

報導指出，警方已確認女子身分，但沒有透露姓名，只說該女目前在醫院裡接受心理健康評估，之後可能會面臨刑事指控。

(中時電子報)