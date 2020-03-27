由於對細緻像距FPP產品的需求激增，全球LED顯示器市場在2019年大幅成長，營收成長了34.7％。根據 Omdia LED Video Displays Intelligence Service 的資料顯示，2019年全球LED顯示器市場營收總額為57億美元，高於2018年的42億美元。在季營收方面，2019年第四季攀上高峰，達到18億美元，比第三季的16億美元還成長了15.9％。 光電協進會產業分析師林政賢指出，FPP產品為LED顯示器創造了新的市場機會，達到與LCD或OLED顯示器同等的影像品質。FPP LED顯示器有可能在包括零售、公共場所，以及企業應用在內的一系列應用中取代現有的平面顯示技術。有越來越多的傳統 LCD公司在2019年加入FPP LED顯示器，使得市場上競爭者眾，競爭也越發激烈。隨著FPP技術不斷成熟，LED顯示技術擴展到更多應用領域，在2020年的產品發展也會更多樣化。

根據 Omdia 指出，2019年全球LED顯示器在所有像素間距類別中，Unilumin 一直穩居市場營收的前兩名之一，該品牌在2019年全球市佔率拿下了16.9％。 而在全球不包括中國的市場中，Absen 因為其租賃市場擁有強大地位，2019年以17.2％的市占率領先。整體排名第二的 Leyard在≦1.99mm FPP 類別中，營收佔比從 2018年的55.8％成長到2019年的64.4％，無論是收入還是單位數量，Leyard仍然是FPP的全球領導者。2019年FPP在≦0.99mm 類別中，Leyard 和 Unilumin 兩個品牌佔全球營收的70.6％，預估今年競爭仍激烈。

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