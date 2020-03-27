新冠肺炎疫情在歐洲不斷升溫，但西班牙卻有一群民眾為了升天快感而無懼群聚感染風險，硬是要舉辦集體性愛毒品派對。警方收到線報，鎖定一間公寓後破門而入，將這些「亡命之徒」全部逮補，但他們誇張的行徑，就連警方看了都忍不住搖頭。

據《太陽報》報導，西班牙至今已有4089人死於新冠肺炎，不但超越大陸上報數字，更是僅次於義大利的全球第二高。在此敏感時刻，警方卻接獲線報，前往巴塞隆納（Barcelona）的一處出租公寓，破門而入逮捕了8名參加集體性愛派對的民眾。

警方表示，此次行動中還發現了古柯鹼、液體搖頭丸等多種毒品，至於線報的來源，是其中一名與會者因為內疚而主動向警方密報，另外還有20人也在網站上報名同樣的派對。警察局長表示，違反相關隔離規定而遭逮捕人數已達55人，另有6000多人遭到罰款，原因包含未遵守密切接觸相關規定。

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(中時電子報)