有鑒於當前許多學校因新冠肺炎(COVID-19)疫情停課，課程改為線上學習方式，Adobe 近日宣佈擴大 Adobe Creative Cloud 桌面應用程式的使用權，以提升遠距學習，成為老師與學生們的最佳後盾。

Adobe指出，過去數週的變動顯示，即使身處變化莫測的時刻，學校與企業仍保持強健且應變靈活，並持續尋求維持教學與營運的創新方法。為此，Adobe 將開放 Adobe Creative Cloud 桌面應用程式的使用權，學生和教育工作者可透過校內電腦室登入 Creative Cloud 應用程式的全球高等教育機構及 K-12 機構客戶，為其學生及教育工作者申請臨時「家用」存取權限，期限至 2020 年 5 月 31 日為止，且不另行收取費用。

本月，Adobe 也推出網路會議解決方案 － Adobe Connect 免費試用 90 天的方案，至 2020 年 7 月 1 日為止，讓用戶可在家中安全地參加會議、培訓和線上課程。

此外，Adobe 了解到，對於許多教師與教職員而言，透過遠距教學提供參與式的體驗是現今教育的新典範。因此，Adobe 策畫及提供各種資源，協助教育工作者及學校校長發掘深具啟發意義的教案、最佳作法和新構想，使其能繼續在虛擬環境中推動有價值的學習。教育工作者可以善加利用。

(中時電子報)