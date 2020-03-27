在白宮與中國之間的新冠肺炎疫情論戰日益猛烈之際，知情人士透露，美國川普政府高層已經取得共識，將採取新措施限制對中國華為技術的全球晶片供應。

為了誰該為新冠肺炎疫情大流行負責的口水戰，以及兩國互相驅逐記者的報復行動越演越烈，使華府與北京之間的關係日益緊張。

美國周三召開跨部會會議並達成協議，決定將更改「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）。根據所提出的規則修訂，使用美國晶片製造設備的外國公司必須取得美國政府授權，才能向華為供應某些晶片。美國去年將華為列入貿易黑名單，限制華為的美國供應鏈。

一名消息人士表示，這個改變旨在限制台積電對華為的晶片供貨。台積電是華為旗下海思半導體的主要晶片製造商，也是全世界最大的晶圓代工廠。

另有消息人士表示，這個變更主要為了限制華為取得精密的晶片，而非舊款、較商品化，以及已廣泛使用的半導體。目前尚不清楚美國總統川普是否將簽署這項變革，上個月他似乎對這項提案抱持反對立場。如果美國敲定這個計畫，將對華為與台積電帶來打擊，也將不利於美國企業。

此舉勢必將激怒北京當局，且貿易律師Doug Jacobson表示，這對美國公司造成的負面影響將遠超出對華為的衝擊，因為華為將發展自己的供應鏈，終將找到替代的供應來源。

根據中國光大證券去年所做的報告，大部分晶片製造商都仰賴科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）與應用材料（Applied Materials）等美國公司生產的設備。

華為拒絕置評，台積電表示無法回答假設性問題，也不會對任何個別客戶發表評論。

(時報資訊)