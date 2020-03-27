近日坊間出現「換時中」的聲浪，立法院副院長蔡其昌27日要政治人物段時間盡量把口罩戴起來，政治口水就可以比較少；他也說，這時後問那些五四三的的問題，講這個話的人到底是什麼羅輯？他覺得政治口水，其實跟病毒很接近，要大家把口罩戴起來，認真配合防疫團隊。

蔡其昌27日上午出席由和大集團董事長沈國榮號召中部企業界籌資800萬元捐贈給中部10家醫療院所的防疫醫療人員，在致詞時特別指出，防疫工作還沒有結束，因為此刻台灣正面臨疫情第二波的攻擊中間階段，在封關之前進來，現在在居家隔離、檢疫的人數數量相當的大，所以行政、立法部門都戰戰兢兢的希望這一波的狀態可以能夠控制的住。

他特別提到，相信台灣很多人堅信，只要順時中的話，應該可以度過這一次的難關，所以政治口水就讓它少一點，像他自己都戴口罩，政治人物盡量把口罩戴起來，政治口水就可以比較少，這個對防疫工作很重要，不要問那些五四三的的問題，要不要換陳時中？相信這個大家都是難以理解，講這個話的人到底是什麼羅輯？

他說，行政院長蘇貞昌，它本來就是總指揮官，就像在打仗一樣坐鎮作戰隊伍的主將位置

當然就是蘇院長，而陳時中部長就像前線第一線的總指揮官楊，大家分工很清楚、無需在那裡搬弄是非，所以他覺得政治口水，其實跟病毒很接近，大家把口罩戴起來，認真配合防疫團隊。

圖說：蔡其昌27日上午出席由和大集團董事長沈國榮號召中部企業界籌資800萬元捐贈給中部10家醫療院所的防疫醫療人員記者會。（馮惠宜攝）

(中時 )