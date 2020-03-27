美國川普總統於美東時間3月26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act），總統府發言人黃重諺表示，對於美國行政部門與國會在台灣國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的全力支持，總統府代表我國政府與人民表達歡迎與誠摯感謝。

黃重諺指出，這項法案由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）及聯邦眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)分別在參、眾兩院領銜提出，並分別在本（3）月4日、19日相繼於眾議院、參議院通過，現在由川普總統簽署生效，正式成為美國國內法。對於美國行政部門與國會在台灣國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的全力支持，總統府代表我國政府與人民表達歡迎與誠摯感謝。

黃重諺表示，美國是台灣最重要的國際合作夥伴，台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。

(中時 )