台灣高鐵3月18日董事會決議，因去年營運有盈餘，將派發69億元股利，但高鐵前天內部公告，受到新冠肺炎影響營收，暫緩原定今年3月底的員工調薪計畫，待疫情趨緩、營運回穩後再評估。民進黨立委鍾佳濱今再度舉行記者會質疑，員工加薪約需1.5億元，高鐵推翻去年公告的員工加薪決議，卻堅持要發股利，砍小放大，要求高鐵最大股東交通部出來面對。

鍾佳濱今上午與高鐵企業工會召開記者會，高鐵企業工會理事李宜真指出，疫情嚴峻，全體員工共體時艱可以諒解，但調薪公告去年10月就做出決議，原定調薪入帳是1月，因配合公司KPI計算，預計3月中下旬入帳，請問如果1月入帳，當時有疫情嗎？員工配合公司防疫措施，結果白紙黑字卻被放諸流水。

高鐵企業工會祕書簡君儒說，可以理解高鐵受到大環境影響採取措施，但公司提出重新調薪的條件疫情趨緩跟營收回穩，沒有具體說明及參考依據，要求高鐵提出數據表說明，調薪依據資料應公開，消除勞資關係不對等，並於調薪時朔及既往，計算日期從今年1月1日起計算。

鍾佳濱表示，高鐵2月營收下滑93％，營運慘淡還要派發股利，卻片面暫緩執行去年公告的員工調薪計畫，暫停支付1.5億元幫員工加薪，仍要派發69億元股利，痛批高鐵高層「瘦員工、肥股東」，要求高鐵最大股東交通部出來面對，公開3月18日董事會會議紀錄。

相較員工加薪一年要支付1億5千萬元，鍾佳濱今公布高鐵公司高層薪資，董事長歐耀宗一年領836萬元，總經理、執行副總等9人，年薪總計4647萬元，再加上清償聯合信貸案2761億餘元，建議高鐵應前述未來重大支出列入檢視，評估股利發放合理性。

交通部鐵道局副局長楊正君表示，高鐵股利發放涉及員工及股東權益，未來會要求高鐵公司股利發放做法要按照公司章程最低標準，交通部希望5月股東會要求按照最低標準發放股利，把多的盈餘留在公司裡面運用處理。

(中時 )