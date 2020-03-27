台南市各醫院每年都會提報人員前來受訓，台南市未生局聘用講師，講解包括穿脫防護衣流程。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎累積確診案例節節攀升，部分縣市已對照護人員展開儲備人力徵用調查，台南市以部立台南醫院為專責應變醫院，每年定期舉辦「新興傳染病感染防治及防護衣穿脫教育訓練」，造冊400人，作為大規模感染後的醫護防疫大軍。

台灣新冠肺炎確診案例已達200多例，社區大規模感染危機一處即發，已有縣市政府擔心屆時醫護人力恐會不足，屏東縣政府已在招募照護人員，籌組「屏東防疫隊」，作為社區大規模感染時的備用人力，協助隔離收治時的各項照護工作。

台南市衛生局表示，台南市尚無招募計畫，衛福部已連續8年在雲嘉南4縣市舉辦「新興傳染病感染防治及防護衣穿脫教育訓練」，各醫院都需提報醫護人員前往受訓，衛生局招聘講師，訓練內容包括防護衣穿脫與疫情發生後的動線流程。這批人員將是雲嘉南地區未來的醫護儲備人力。

台南市衛生局表示，台南市擁有105床負壓隔離病床，各醫院目前照顧能量還夠，尚未需要動用這群400人的醫護大軍。若新冠肺炎發生社區大規模感染，部立台南醫院將作為台南市專責傳染病應變醫院，負責收治大量感染病患。台南市去年10月負責模擬全台首次生化恐怖攻擊演練，顯示中央肯定台南醫護有一定水準。

(中時 )