文興國小校長王淑霞（左）與安定國小校長洪孟真個帶來該校寫給醫護人員的卡片，每個年級貼成一塊板子，共278張卡片。（周麗蘭攝）

醫護人員看到卡片相當開心。（周麗蘭攝）

小朋友寫的卡片，老師編成一張漂亮的看板。（周麗蘭攝）

小朋友童言童語的祝福。（周麗蘭攝）

副院長楊文榮（右二）代表接受，他表示收到滿滿的愛和續航力。（周麗蘭攝）

雲林縣目前有３名確診病患，第一線醫護人員的壓力不小，為了表達對醫護人員的支持，縣議員李明哲採購雲林縣古坑鄉有名的山海觀掛耳式咖啡1800包，西螺鎮文興國小、安定國小兩校也發起寫祝福卡共278張給醫護人員，27日早上一同送給雲林基督教醫院，醫護人員都非常感動。

李明哲27日贈送雲基全院560名醫護人員掛耳式咖啡，共600份1800包咖啡。文興國小王淑霞校長、安定國小洪孟真校長，與兩校家長會長王聖元先生、廖俊凱先生、吳志明先生，也一同帶來全校小朋友的卡片。

雲林基督教醫院副院長楊文榮代表接受1800包掛耳咖啡、278張卡片，他表示收到滿滿的愛與續航力，全院會繼續努力，將把童言童語的祝福懸掛在醫院，為醫護人員帶來正能量的鼓勵。

護理部主任張翠芬說，現在有很多情況讓人民不安，有些醫護人員不被家人諒解，希望社會上的人給多一點支持，也希望藉由這樣的活動讓護理人員更安心，知道社會上是有支持的人，更有動力去照顧更多病人。

護理部督導蔡月英說，疫情的發生讓全球都很緊張，醫護人員也是人，也會有緊張的情緒，很感謝各界給予支持，校長發起寫卡片、議員送咖啡的活動，讓她們感覺很溫暖，很謝謝大家。

縣議員李明哲說，雲林基督教醫院是西螺地區的責任地區醫院，防疫的責任非常重大，這段時間以來大家體力付出很多、壓力也很大，能夠做到的一點點小心意就是給醫護人員精神上的鼓勵，帶來好喝的咖啡讓護理人員、行政人員、清潔維護的人員、司機都能夠得到精神上的支持和鼓勵。

李明哲表示，病毒不分國界，抵抗病毒需要很多的努力，雖然現在的環境讓民眾活動稍有不方便，一定要共體時艱讓困難走過，台灣的防疫工作成就在世界衛生組織上是有目共睹的，台灣的公共衛生非常周延，腳步也很快，更重要的是全民的配合以及醫護人員的齊心努力，他代表大眾給醫護人員一點點心意。

安定國小洪孟真校長說，這週找老師討論要寫卡片給醫護人員，老師都非常認同、 開心，覺得教育是在生活中做起的。她看了卡片都很感動，覺得孩子真的很棒是可以教的，她代表全校師生向醫護人員致上最高的敬意。

文興國小校長王淑霞說，在這個抗議的特別時期每一個人心裡都非常有感受，尤其是前線的醫護人員，本週二討論要寫卡片給醫護人員，師生都非常積極，覺得義不容辭，週二討論完，週三就全部總動員，全校小朋友一起寫卡片，對醫護人員醫生叔叔護士阿姨表達心中最深的感謝，也透過這個機會讓孩子知道，社會上有非常多的人是在為大家付出的，讓小朋友知道自己是有福氣的人，藉由寫感恩卡把福氣感謝出去，學習將來長大後有機會也要醫護人員一樣為社會付出一份心力。

新冠肺炎,雲林基督教醫院,李明哲議員,山海觀咖啡,西螺鎮安定國小,文興國小

(中時 )