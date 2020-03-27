新冠肺炎疫情對大陸企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤顯著下降。大陸國家統計局27日公布，2020年1至2月，全國規模以上工業企業實現利潤為人民幣（下同）4,107億元，年減38.3％。

香港信報報導，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤為1,465.4億元，年減32.9％；股份制企業實現利潤為3,158.8億元，年減33.6％；外商及台港澳商投資企業實現利潤為796.3億元，大跌53.6％；私營企業實現利潤為1,208.3億元，年減36.6％。

絕大多數行業利潤下降，1至2月，41個工業大類行業中，37個行業利潤下降，其中，電子、汽車、電氣機械、化工等重點行業利潤分別大減87％、79.6％、68.2％、66.4％。

大陸國家統計局工業司副司長張衛華表示，為有效防控疫情蔓延，2020年全大陸春節假期延長3天，20多個地區推遲10天開工復產，企業正常生產時間普遍大幅壓縮。同時2月份復工、復產企業受各種因素制約，生產水準尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出現明顯下降。

張衛華指出，目前，大陸疫情已得到有效控制，復工、復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。下個階段，隨著企業復工、復產進程加快，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。

(工商 )